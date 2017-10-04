Черный чай помогает сбросить лишний вес

Употребление черного чая оказалось связано со снижением веса и улучшением работы микрофлоры кишечника, заявляют ученые в статье, опубликованной в издании European Journal of Nutrition.

"Мы давно знали, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, сильнее влияют на организм, чем аналогичные вещества в черном чае, так как они проникают в ткани и кровь человека. Оказалось, что черный чай может действовать на микрофлору кишечника, что само по себе способно улучшить здоровье людей и снизить их вес", — заявила Сьюзан Хеннинг (Susan Henning) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

В последние годы ученые серьезно заинтересовались теми плюсами для здоровья, которые влечет употребление зеленого чая. Как показали наблюдения за жизнью добровольцев и опыты на животных, зеленый чай действительно обладает множеством полезных свойств, продлевающих жизнь: он снижает вероятность разрыва стенок артерий, нормализует метаболизм глюкозы и улучшает работу сердца.

Хеннинг и ее коллеги проверили, нет ли аналогичных свойств и у черного чая. Для этого они провели эксперименты на мышах, которым назначили различные диеты с высокой или низкой концентрацией сахара и жира.

Как оказалось, активные вещества черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий и подавляли микробы, обычно обитающие в кишечнике тучных людей и грызунов. Все это помогло мышам сбросить лишний вес, улучшить метаболизм и получить другие плюсы.

Такие выводы, как отмечают ученые, говорят в пользу того, что аналогичных эффектов можно добиться и для организма человека — если употреблять много черного чая, не увлекаясь при этом сладостями и сахаром, пишет

РИА Новости





