В Instagram появилась функция опросов в разделе "Истории"

В социальной сети Instagram появилась функция голосования. Теперь пользователи могут добавлять опросы в разделе «Истории», которые сгорают через 24 часа после публикации. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Опрос может иметь два варианта ответов, их может написать сам автор. Чтобы его создать, нужно сделать снимок или видео в разделе «Истории» и нажать на кнопку со стикерами. Там будет стикер «опрос».

После создания опроса, автор аккаунта и его подписчики смогут проголосовать и увидеть результаты.

Функция доступна после обновления приложения в App Store и Google Play, сообщает 360tv.ru.