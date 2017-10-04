НАСА предлагает любым желающим отправить свое имя на Марс

Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, может отправить на Марс табличку со своим именем, которая будет установлена на борт спускаемого аппарата InSight, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Это будет второй микрочип, который добавят на корабль InSight. Подписи для первого чипа собирали в 2015 году. Тогда в акции приняли участие 827 тысяч человек. Теперь NASA дает желающим еще один шанс увековечить свое имя на другой планете.

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за "марсотрясениями" и другими процессами в недрах красной планеты, является наследником другого зонда-"геолога" НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года с целью поисков следов жизни и воды в его почве, сообщает РИА Новости



На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Запуск InSight запланирован на май 2018 года.





