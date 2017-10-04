30 суток проведут в тюрьме криминальный авторитет Олег Прутяну по кличке Борман и трое его подельников.
Решение принял столичный суд по запросу прокуроров. Кроме того, началась процедура конфискации незаконно нажитого имущества.
По данным следствия, арестованные продали в России около 650 килограммов гашиша, привезенного из Испании. Килограмм гашиша в Испании они покупали за 800-1200 евро, а в России товар уходил за две с половиной тысячи за килограмм.
"Выяснилось, что лидер и все участники преступной группировки получили огромную прибыль, более миллиона евро. Они все живут в роскошных домах и ездят на машинах, которые стоят миллионы леев", - сказал прокурор Лилиан Бакалым.
Лидер преступной сети Олег Прутяну ранее был осужден за бандитизм. В его команде - около 30 человек. Ранее группировка была замешана в убийстве Алексея Веретки по кличке Красавчик. Его застрелили пять лет назад в пригороде Оргеева.
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ДЕВА
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW