30 суток тюремного заключения получили криминальный авторитет Олег Прутяну и трое его подельников

30 суток проведут в тюрьме криминальный авторитет Олег Прутяну по кличке Борман и трое его подельников.

Решение принял столичный суд по запросу прокуроров. Кроме того, началась процедура конфискации незаконно нажитого имущества.



По данным следствия, арестованные продали в России около 650 килограммов гашиша, привезенного из Испании. Килограмм гашиша в Испании они покупали за 800-1200 евро, а в России товар уходил за две с половиной тысячи за килограмм.



"Выяснилось, что лидер и все участники преступной группировки получили огромную прибыль, более миллиона евро. Они все живут в роскошных домах и ездят на машинах, которые стоят миллионы леев", - сказал прокурор Лилиан Бакалым.



Лидер преступной сети Олег Прутяну ранее был осужден за бандитизм. В его команде - около 30 человек. Ранее группировка была замешана в убийстве Алексея Веретки по кличке Красавчик. Его застрелили пять лет назад в пригороде Оргеева.





