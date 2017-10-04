ЮНИСЕФ: каждый десятый ребенок в Молдове подвергался сексуальным домогательствам

Почти сто детей пожаловались в прошлом году на сексуальные домогательства в школах. Данные о числе жалоб, поступивших в министерство социальной защиты, представили на слушаниях в парламентской комиссии по образованию.

Особое внимание уделили ситуации в столичной гимназии-интернате, директор которой познакомил воспитанника с педофилом. Директор находится под следствием по двум уголовным делам. Второе - о применении физического насилия в школе.



По итогам слушаний депутаты заявили о необходимости более строгого надзора и пересмотра методов социальной защиты детей.



По данным ЮНИСЕФ, сексуальным домогательствам подвергался каждый десятый ребенок в Молдове.







Комментарии

Другие новости