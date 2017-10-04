Офис НАТО в Молдове откроется в ближайшее время

НАТО не отказалось от идеи создания в Молдове своего Офиса связи и его открытие состоится в ближайшее время. Об этом сообщила менеджер по программам Центра информирования и документирования НАТО в Кишиневе Санда Санду.

По ее словам, открытие Офиса стало возможным благодаря «тесному сотрудничеству Североатлантического блока с Молдовой», здание строится в центре Кишинева и работы близятся к концу.



«НАТО предоставляет Молдове пакеты помощи, как например в 2015 г. на «Укрепление оборонного потенциала РМ», подразумевающий укрепление институтов обороны и безопасности государства. При этом, деятельность НАТО не ограничивается вопросами военной безопасности, есть и проекты гуманитарной направленности, такими, как «НАТО – наука во имя мира в Молдове», внедряемой с 1994 г. и благодаря которой подключены к Интернету подключению ВУЗы, школы, библиотеки, музеи и медицинские учреждения.



По случаю 10-летия деятельности в Молдове Центра, созданного с целью информирования граждан Молдовы о партнерстве, миссии обеспечения региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, во вторник в нем состоялся День открытых дверей и десятки людей посетили учреждение, сообщает ИНФОТАГ



«В течение 10 лет Центр участвует в правительственных рабочих группах, чтобы помогать в создании стратегии национальной безопасности и национальной обороны, а также в рабочих группах парламента, по улучшению законодательства в области СМИ», - сообщила Санду.



Молдова подписала Соглашение об открытии Бюро НАТО в Кишиневе 29 ноября 2016 г. Документ подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министр Павел Филип и Йенс Столтенберг. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до вступления в должность президента Игоря Додона.



Додон считает открытие Бюро по связям НАТО «провокацией» и «покушением на нейтралитет Молдовы». Он неоднократно заявлял, что «если они допустят открытие Бюро НАТО», то через год президент его закроет. Премьер-министр и председатель парламента призвали президента «не беспокоиться о сотрудничестве с НАТО, так как это не представляет угрозы для нейтралитета РМ.



На заседании правительства в феврале премьер призвал министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) «не допустить затягивания процесса открытия Бюро по связям с НАТО». Заместитель главы МИДЕИ Лилиан Дарий ответил, что «для открытия Бюро по связям НАТО нет преград» и офис будет открыт в апреле 2017 г. Затем его открытие было перенесено на июль, затем – на сентябрь. Точная дата открытия Бюро НАТО пока не объявлена.