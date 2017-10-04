КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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