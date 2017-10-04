Samsung представила мощный VR-шлем

На конференции в Сан-Франциско компания Samsung представила свой новый шлем смешанной реальности с поддержкой Windows Mixed Reality. Шлем HMD Odyssey оснащен двумя AMOLED-экранами, камерой с охватом в 110 градусов, наушниками AKG, микрофонами и датчиками, которые будут отслеживать положение устройства в пространстве, передает TechRadar.

Издание сообщает, что HMD Odyssey требует подключения к компьютеру. Благодаря двум беспроводным контроллерам девайс может предложить пользователю довольно широкие возможности.

Новинка имеет в своем арсенале два встроенных дисплея с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 1600×1440 пикселей.

Помимо Samsung платформу Windows Mixed Reality от Microsoft также поддерживают Lenovo, Acer, ASUS, HP и Dell. При этом стоимость шлема от Samsung будет одной из самых высоких - устройство выйдет на рынок 17 октября этого года и будет продаваться по цене $500, пишет korrespondent.net