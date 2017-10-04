Гражданин Молдовы убил жителя Санкт-Петербурга

Гражданин Молдовы в ссоре убил жителя Санкт-Петербурга ударом кулака в голову.

Тело петербуржца без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в доме на 6-й Советской улице. Причина смерти была установлена в результате судебно-медицинской экспертизы – ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

В результате следственных мероприятий по подозрению в убийстве был задержан 22-летний гражданин Республики Молдова. По данным петербуржской полиции, подозреваемый в убийстве молдаванин ранее был судим, нигде не работал.

Инцидент произошел во время ссоры. В порыве гнева злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в голову. Удар был настолько сильным, что россиянин скончался на месте. Ведется следствие, пишет bloknot-moldova.md