На киевской станции метро Житомирская в среду, 4 октября, задержали пассажира, который в рюкзаке перевозил две гранаты и запалы к ним. Об этом говорится на странице в соцсети Facebook полиции Киева.
Отмечается, что злоумышленником оказался 21-летнего парень, который перевозил в рюкзаке опасные предметы.
Во время личного досмотра правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5 и два запалы к ним.
"По словам владельца боеприпасов, опасные предметы он нашел возле полигона во Львовской области и вез домой для использования в личных целях", – говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы отправили на экспертное исследование, пишет korrespondent.net
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авторы DW