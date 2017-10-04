Пассажира с гранатами задержали в метро Киева

На киевской станции метро Житомирская в среду, 4 октября, задержали пассажира, который в рюкзаке перевозил две гранаты и запалы к ним. Об этом говорится на странице в соцсети Facebook полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленником оказался 21-летнего парень, который перевозил в рюкзаке опасные предметы.

Во время личного досмотра правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5 и два запалы к ним.

"По словам владельца боеприпасов, опасные предметы он нашел возле полигона во Львовской области и вез домой для использования в личных целях", – говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы отправили на экспертное исследование, пишет korrespondent.net