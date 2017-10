Найдены новые доказательства космического происхождения жизни

Среди гипотез о происхождении жизни на Земле всё большую популярность набирает предположение о том, что она имеет космическое происхождение. Ингредиенты жизни находят во многих метеоритах (самые громкие работы связаны с калифорнийским метеоритом и метеоритом из Шри-Ланки). Изучение ударных кратеров, которые остаются после падения небесных тел, также подтверждают эту версию.

В 2014 году учёные смоделировали процесс зарождения жизни в лабораторных условиях и доказали, что с падением метеорита на Землю могли быть занесены все четыре основания РНК. Позднее специалисты также выяснили, что именно столкновение гигантского метеорита с Землёй могло привести к формированию "убежищ" для жизни.

Новое исследование, проведённое командой из Университета Макмастерa (Канада) и Института Макса Планка (Германия), добавило очков гипотезе о космическом происхождении жизни на Земле. Более того, эксперты даже обозначили временной диапазон, в котором могло произойти историческое событие: от 4,5 до 3,7 миллиарда лет назад (когда Земля достаточно остыла, чтобы на ней могли сформироваться стабильные водоёмы).

Авторы работы соотнесли данные по геологии, биологии, химии и астрофизике и пришли к выводу, что жизнь, вероятно, зародилась в тёплых прудах, о которых учёные говорят ещё со времён Чарльза Дарвина. Строительные блоки жизни – основания РНК – были занесены в них метеоритами, как и предполагалось ранее, пишет vesti.ru

Ведущие авторы работы Бен Пирс (Ben Pearce) и Ральф Пудриц (Ralph Pudritz) поясняют: в то время, когда не Земле начал формироваться первый генетический код, планета ещё только создавала свой облик и атмосферу.

Понимание процессов, происходивших на Земле около четырёх миллиардов лет назад, играет ключевую роль в изучении происхождения жизни, добавляют соавторы исследования Дмитрий Семёнов (Dmitry Semenov) и Томас Хеннинг (Thomas Henning).

Ожидается, что уже совсем скоро гипотеза Пирса и Пудрица подтвердится экспериментально: университет Макмастера заканчивает оснащение лаборатории под названием Origins of Life, в которой специалисты смогут воссоздать условия для зарождения жизни.

Полный текст исследования представлен в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.