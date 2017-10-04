Невероятное облако-воронку засняли над Японией. ВИДЕО

В небе над Японией был замечен редкий атмосферный феномен – облако-воронка. Такие облака иногда представляют собой начальную стадию зарождения торнадо, хотя обычно растворяются в атмосфере, не принеся никакого вреда.

Облако засняли над городом Ниигата в центральной части острова Хонсю. Свидетели описали увиденное зрелище как "завораживающее".

На записи видно, как бледное облако в виде вращающейся трубы поднимается вверх на фоне темных грозовых туч. Затем оно начинает понемногу растворяться, начиная с нижнего конца, и через несколько секунд полностью исчезает в воздухе, пишет vesti.ru

Один из очевидцев выложил видео на метеорологическом сайте Weathernews, где оно за считанные дни было просмотрено более 60 тысяч раз и получило более 90 тысяч лайков.

Облака-воронки могут превратиться в торнадо, если их нижний край коснется земли или воды. Обычно они образуются, когда вращающийся поток воздуха захватывает капли воды, формируя из них своего рода трубу.