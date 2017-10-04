Детей в школе-интернате подвергали физическому насилию

Директор столичной школы-интерната, задержанный за торговлю людьми, стал фигурантом еще одного уголовного дела. По данным следствия, детей в школе подвергали физическому насилию. Говорили об этом на слушаниях в парламентской комиссии по образованию.

"Установлено, что директор жестоко наказывал детей за неуспеваемость и нарушения дисциплины. Дело открыто по статье "пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение", - сообщил замглавы ЦБТЛ Серджиу Ольшанский.



Омбудсмен по правам ребенка говорит, что претензии к руководству интерната были еще до скандала. Народного адвоката в школу пускать не хотели.



"Каждый раз, когда я пыталась попасть к этим детям, мне чинили препятствия. Хотя статус дает мне право посещать любые учебные заведения. Дети из этой гимназии очень замкнуты, говорить отказываются", - сказала омбудсмен по правам ребенка Майя Бэнэреску.



Сотрудники интерната обвинения, выдвинутые директору, отвергают.



Воспитанники были немногословны.



Ситуацию в интернате оценивает специальная комиссия министерства образования. О результатах проверок сообщат 6 октября.



Директор школы сейчас находится под стражей. По данным прокуратуры, он познакомил 14-летнего воспитанника с бизнесменом из Кишинева, который принудил мальчика к интимной связи. Установлено, что директор получил от предпринимателя деньги.





