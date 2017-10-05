В парламенте создадут рабочую группу, которая займётся разработкой поправок в Конституцию

В парламенте может быть создана рабочая группа, которая займётся разработкой документа о внесении поправок в Конституцию.

Соответствующий документ зарегистрировали сегодня в законодательном органе демократы. Ранее председатель ДПМ Влад Плахотнюк предложил, чтобы цель европейской интеграции была чётко оговорена в Основном законе.



"Мы делаем это для того, чтобы все поняли - единственный путь которого мы придерживаемся, это евроинтеграция. Все госинституты продолжат работу в этом направлении, независимо от изменений в политике, которые возможны в будущем и невзирая на интересы некоторых людей", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Лидер демократов отметил тогда, что ещё в 2014 году Конституционный суд постановил - стремление в европейское сообщество является основополагающим элементом конституционной идентичности Молдовы.





