Предприятие "Железная дорога Молдовы" будет разделено на три независимые компании

Предприятие "Железная дорога Молдовы" будет реорганизовано и разделено на три независимые компании.

Одна будет заниматься грузоперевозками, другая - перевозкой пассажиров, а третья - железнодорожной инфраструктурой. Правительство утвердило концепцию реформирования ЖДМ до 2021 года.

Стоимость проекта примерно 100 миллионов евро. Он будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.



"С одной стороны - приобретение качественных локомотивов, с другой - улучшение инфраструктуры. Из-за отсутствия финансовых средств на модернизацию, это госпредприятие переживает глубокий кризис", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



Правительство рассчитывает, что после реформирования железнодорожная отрасль станет более привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов.



"Мы все знаем проблемы "Железной дороги Молдовы". До сих пор все просьбы были только о финансировании. Мы выделим средства, но только тогда, когда точно будем знать, что нужно делать с этим предприятием. Я очень надеюсь, что эта концепция и дальнейший план реорганизации приведут к хорошим результатам", - заявил премьер Павел Филип.



Документ также предусматривает создание Железнодорожного агентства, которое будет регулировать деятельность отрасли.



