Нецензурно выражались и кидали обувью в журналистов: убийцы Кристины Пархоменко снова "отличились" в зале суда

Убийцы Кристины Пархоменко снова отличились в зале суда. На заседании апелляционной палаты подсудимые нецензурно выражались и кидали обувью в тех, кто их снимал.

Портал «CrimeMoldova» опубликовал видео из зала суда.

На предыдущем заседании преступники смеялись и обменивались шутками. Кроме того, они оскорбляли мать убитой и правоохранителей.

За то, что они угрожали убить следователя и сестру жертвы против них завели ещё одно уголовное дело – за хулиганство.

Напомним, 14-летнюю Кристину Пархоменко нашли мёртвой в заброшенном доме после недельных поисков. Девушка была абсолютно голой. Эксперты установили, что смерть наступила в результате ударов тупым предметом по голове.

По подозрению в убийстве задержали 4 подростков, один из которых оказался бывшим возлюбленным девушки. По версии следствия, он не только наносил ей удары, но и подстрекал к преступлению товарищей.







