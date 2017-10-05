Автомобиль на полной скорости врезался в столб электропередач на Буюканах

Трое мужчин попали в больницу после того, как на полной скорости врезались на автомобиле в столб электропередач. Авария произошла минувшей ночью на улице Каля Ешилор в столичном секторе Буюканы.

Как сообщает полиция, водитель превысил скорость. Однако его друзья это опровергают.



На место аварии прибыли три кареты скорой помощи и спасатели.



31-летний водитель был заблокирован в искореженном автомобиле. На место прибыли спасатели, которые его вытащили. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Институт скорой помощи.



Водителю грозит уголовное дело.



"Будут заслушаны все участники, выявим, кто виноват в ДТП, и определим наказание", - сказал следователь Юлиан Кицану.



Тем временем на Ботанике произошла авария с участием трёх автомобилей. Пострадавших нет.

Виновному водителю грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.





