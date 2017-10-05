Компания Apple перестала поддерживать устаревшие версии мобильной операционной системы - iOS 10.3.3 и iOS 11. Поддержка была остановлена после выпуска производителем обновления iOS 11.0.2, передает 9to5Mac.
Таким образом, пользователи, которые обновились до последней версии ОС, больше не смогут вернуть ее более ранние версии.
Известно, что после выхода iOS 11 многие пользователи начали жаловаться на различного рода ошибки, среди которых треск, шум и быстрый разряд батареи. Часть из них с выходом iOS 11.0.2 была исправлены.
Однако ожидается, что большинство будет ликвидировано после выпуска iOS 11.1, которая в настоящее время находится в тестировании.
Сообщается, что подобная практика прекращения поддержки устаревших версий ОС является нормой для Apple - компания никогда не поддерживает более двух, пишет korrespondent.net
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авторы DW