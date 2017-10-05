На границе США и Мексики начали возводить стену

К границе между США и Мексикой привезли первую секцию стены. Таким образом американские власти начали выполнять предвыборные обещание Дональда Трампа, сообщает ТСН.

Бетонная конструкция является прототипом, который доработают к концу месяца. Высота стены достигает 9 метров. Оградиться от Мексики Трамп хочет, чтобы пресечь нелегальную миграцию. При этом президент уверен, что оплатить все должна Мексика, которой идея не по нраву.

Бюджет проекта оценивается в 20 млрд долларов. Трамп требует, чтобы деньги сперва выделил Конгресс США, а потом надеется получить их от Мехико. Правда, пока американский лидер запросил лишь 1,5 млрд долларов. Протяженность границы между странами превышает 3000 километров, сообщает korrespondent.net