Бойня в Вегасе: в машине стрелка нашли взрывчатку

Полиция Лас-Вегаса нашла в машине Стивена Пэддока, учинившего бойню во время фестиваля, большое количество боеприпасов и тротила. Об этом в местной полиции сообщили на специальной пресс-конференции вечером в среду, 4 октября.

"В автомобиле Стивена Пэддока было найдено 1600 патронов и несколько контейнеров со взрывчатыми веществами общей массой 23 килограмма", - рассказали полицейские.

Правоохранители утверждают, что если бы стрелок из Вегаса сумел взорвать свою машину, то жертв было бы в разы больше, сообщает korrespondent.net

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, у стрелка был план бегства с места преступления, несмотря на то, что он в итоге покончил с собой. Почему полиция сделала такой вывод, Ломбардо не уточнил.

Подруга стрелка, давшая показания, не пролила свет на мотивы его поступка. Она заявила, что массовый убийца был добрым и нежным.

Напомним, в ночь 2 октября в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля.

По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.