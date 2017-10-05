В Нигерии перевернулся паром: 22 жертвы

Не менее 22 человек погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии, сообщает газета PM News Nigeria.

Паром, на котором находилось 60 человек, двигался по реке Нигер.

"Некоторые из выживших сказали, что паром столкнулся с бревном в реке и перевернулся", – сказал сотрудник национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Нигерии Малам Хуссаини Ибрахим.

Власти заявляют, что паром мог быть перегружен. Также сообщается, что предполагаемое число жертв может увеличиться, пишет korrespondent.net