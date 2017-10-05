Более 40 человек арестовали за посты в соцсетях в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии правоохранители арестовали свыше 40 человек за "разжигание разногласий" в стране через социальные сети, сообщает телеканал Al Arabiya.

В частности, власти арестовали 22 человека, включая гражданина Катара, за использование социальных сетей для распространения "инакомыслия".

По данным телеканала, правоохранители заметили в интернете видеоролики, призывающие "к нарушению общественного порядка". Кроме того, были задержаны еще 24 человек в северном районе Хейл в связи с разжиганием племенных разногласий, сообщает korrespondent.net

Утверждается, что подозреваемые использовали социальные сети и специальные хэштеги, чтобы продвигать сайты, в которых "пропагандировалась ложь, разжигались разногласия и межплеменная рознь".

Сейчас полиция устанавливает роль каждого из арестованных в инкриминируемых им нарушениях.