Военный самолет врезался в базу полиции в Перу. ФОТО

В аэропорту города Масамари самолет Ан-32 Вооруженных сил Перу врезался в полицейскую базу, сообщает El Comercio.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов самолета при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту Ан-32 находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали, сообщает korrespondent.net