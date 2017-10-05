Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР

Если Северная Корея нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио, то это приведет к гибели более 2 млн человек. Такие данные озвучили в Институте США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса, пишет Интерфакс.

Сотрудник института Майкл Загурек подготовил доклад, в котором указывается, что, согласно подсчетам, гипотетический удар Северной Кореи по столицам Южной Кореи и Японии, с учетом оценочных данных о ядерном оружии КНДР, приведет к гибели 2,1 млн человек, ранения могут получить 7,7 млн.

В докладе указывается, что такие потери могут быть вызваны применением Северной Кореей всех имеющихся в ее распоряжении 25 единиц ядерного оружия, сообщает korrespondent.net

На прошлой неделе в КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет. Предположительно, это ракеты средней дальности Hwasong-12 или межконтинентальные Hwasong-14.

Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил Японии "ядерными облаками", если руководство этой страны не перестанет призывать к дальнейшим санкций, чтобы заставить КНДР свернуть свою ядерную и ракетную программу.