Honda впервые в истории закроет завод в Японии

Honda Motor намерена впервые в своей истории прекратить выпуск автомобилей на крупном заводе в Японии и закрыть предприятие.

В пресс-релизе Honda говорится, что завод в Саяме (префектура Сайтама) прекратит работу около 2021 года.

Honda вынуждена пересматривать стратегию в Японии из-за сокращения внутреннего спроса и роста расходов на разработку беспилотных и электрических автомобилей, сообщает korrespondent.net

После закрытия завода в префектуре Сайтама Honda в общей сложности будет выпускать в Японии около 700 тысяч автомобилей для внутреннего рынка и 100 тысяч на экспорт.

В 2016 году компания произвела в Японии 820,2 тысячи автомобилей, из которых 147,2 тысячи были экспортированы.