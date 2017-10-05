Смартфон спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Во время стрельбы в Лас-Вегасе пуля, летевшая в 33-летнюю женщину, застряла в корпусе iPhone 7 Plus своей хозяйки, сообщает телеканал KLAS.

Пуля попала в заднюю нижнюю часть корпуса смартфона, находившегося в чехле, и раздробила его. Телефон был выведен из строя, а хозяйка iPhone смогла покинуть место бойни невредимой, пишет korrespondent.net

Не сообщается, было ли попадание пули в смартфон прямым, или же она срикошетила в сторону женщины.