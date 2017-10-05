Закон о Донбассе: главные положения

Появились главные посылы законопроекта президента Украины Петра Порошенко о Донбассе. Их в среду, 4 октября, опубликовала Страна. Так, целью закона является освобождение территории Донбасса.

Отмечается, что слово "агрессия" и его производные встречаются в тексте закона 42 раза. В то же время словосочетания "страна-агрессор" в отношении России закон не содержит. Тем не менее, авторы прямо заявляют, что именно РФ осуществляет вооруженную агрессию на территории Украины.

В мотивировочной части к закону заявляется, что Россия оккупировала часть территории Украины.

Границы этих территорий определяет Генеральный штаб Минобороны Украины. По данным СМИ, уже в этом видно перераспределение функций управления этими территориями в сторону военных.

В законе Порошенко непризнанные Луганскую и Донецкую "народные республики" в законе президента официально называют "оккупационной администрацией Российской Федерации".

В тексте закона написано, что Украина гарантирует все права собственности своим гражданам, проживающим на временно оккупированной территории – закон подтверждает права на то, чем люди в Донбассе владели до войны. Одновременно не признавая любых законов и постановлений, принятых сепаратистами.

В случае возвращения Украины на эти территории те, кто купил квартиру или создал бизнес по нормам ЛДНР, однозначно теряют свою собственность.

Отмечается, что в тексте закона речь идет и об Минских соглашениях. Так, статья 7 подтверждает участие в Минских соглашениях. При этом декларируется "приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола".

Как сообщает СМИ, по сути это первый случай, когда в украинском законодательстве упоминаются Минские соглашения.

Важным посылом закона о Донбассе является пункт о руководстве силовиками. Согласно закону, руководить всеми силовиками в зоне конфликта теперь будет армия.

Для этих целей создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины. Ему будут подчиняться все остальные ведомства, включая Нацгвардию и Нацполицию (сейчас входят в структуру МВД). Таким образом президент, как главнокомандующий, замкнул на себя полное руководство силовиками в зоне конфликта.

"Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины осуществляет планирование, организацию и контроль выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, направление, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны", – говорится в законе.

Согласно закону, без изменений остается специфика поездок из Донбасса и обратно. Как и было раньше, движение людей и товаров – только через КПВВ. По ним решения принимает также глава Объединенного комитета – по согласованию с СБУ и министерством по делам оккупированных территорий.

Таким образом торговля в АТО остается за тремя ведомствами с главенствующей ролью военных.

Также закон о военном положении дополнен пунктом, по которому на территории, где вводится ВП, автоматически прекращаются полномочия всего местного самоуправления – городских, районных и сельских советов. А также областных советов.

Согласно тексту закона, Порошенко хочет продлить действие особого статуса Донбасса ради миротворцев. Об этом говорится в мотивировочной части законопроекта №2 - "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", который президент сегодня внес в Раду.

Согласно тексту закона, продление особого статуса проводится, "создавая необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН", пишет korrespondent.net