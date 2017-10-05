Google показал тончайший хромобук Pixelbook

На презентации Google был представлен "тончайший в мире" флагманский хромобук, который можно использовать и как ноутбук, и как планшет. Устройство оснащено сенсорным экраном и поддержкой стилуса Pixebook Pen.

"Это первый конвертируемый ноутбук, который на самом деле удобен для использования в качестве планшета", - отмечет представитель компании.

Диагональ экрана хромобука составляет 12,3 дюйма при разрешении Quad HD LCD.

Устройство базируется на мощных процессорах Core i5 и i7, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Как отмечает производитель, Pixelbook способен проработать 10 часов на одном заряде. При этом даже 10-минутный заряд поможет устройству проработать достаточно длительное время.

Стартовая стоимость гаджета составляет 999 долларов на территории США, сообщает korrespondent.net.