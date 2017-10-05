Выход девятого фильма "Форсаж" отложили на год

Компания Universal Pictures перенесла премьеру фильма "Форсаж 9" с апреля 2019 на апрель 2020. В связи с чем выход картины отложен на год, пока не сообщается, передает Forbes.

В то же время издание отмечает, что трехлетний перерыв между выходами сиквелов - это нормальный срок, пишет korrespondent.net

Известно, что "Форсаж 8" появился на широком экране весной этого года. Сборы от проката картины превысили 1,2 миллиарда.