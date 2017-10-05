Миллион леев украли у сотрудника обменной кассы в центральном парке

Миллион леев украли средь бела дня двое мужчин у сотрудника обменной кассы. Всё произошло в парке Кафедрального собора, когда мужчина шёл на работу.

Подозреваемых уже задержали. Их поместили под стражу на трое суток. Однако деньги полиция пока не обнаружила.



По данным правоохранителей, при себе у подозреваемых был электрошокер. Забрав деньги, они сели в арендованную машину с поддельными номерами.

Задержали их на трассе Оргеев-Теленешты. Ранее они уже совершали подобные преступления. Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.





