ДТП в Дрокии: автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся

61-летний мужчина, не справился с управлением и попал в жуткое ДТП в районе Дрокии. Автомобиль, которым он управлял, вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.

В результате аварии водителя зажало в машине. Чтобы его вытащить понадобилась помощь спасателей. Мужчина получил многочисленные травмы, и был доставлен в районную больницу. Как сообщает Today.md правоохранители подозревают, что водитель ехал с превышенной скоростью. Остальные детали аварии устанавливаются.





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