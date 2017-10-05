Второй Фестиваль японского кино пройдет в столице

Второй Фестиваль японского кино пройдет в Культурном центре Одеон в столице, в ходе которого состоится показ четырех фильмов.

Посольство Японии в Молдове сообщает в пресс-релизе, что второй фестиваль организован по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Японией, передает IPN.



Фестиваль будет проходить 6 - 7 октября, а программа сеансов может быть найдена на странице Посольства Японии и в Культурном центре Одеон.



Фильмы будут показаны на японском языке, с субтитрами на румынском и русском языках. Вход на все сеансы свободный.



Посол Японии в Республике Молдова Масанобу Йошии примет участие в открытии фестиваля, в пятницу, 6 октября, в 18.00.





