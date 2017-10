Появление айсберга А-68 освободило древние формы жизни

Айсберг A-68, отколовшийся от антарктического ледника летом 2017 года, оказался одним из самых крупных за всю историю наблюдений. Его движение может серьезно повлиять на климат планеты. Однако это также дает возможность изучить формы жизни, веками скрывавшиеся под ним.

12 июля NASA сообщило о гигантской глыбе льда, отколовшейся от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде. Площадь айсберга, получившего имя А68, составляет 5800 км², его толщина достигает 22 м, масса превышает триллион тонн.

Отделение от шельфовых льдов крупных фрагментов и их дальнейшее продвижение в Мировой океан приведет к климатическим изменениям на планете. Единственное, что радует ученых в данной ситуации — это возможность изучать древние организмы, которые 120 тысяч лет были заперты под толщами льда, пишет nat-geo.ru.

Ранее международная Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) отнесла экосистемы, открывающиеся в результате таяния льдов, к «Особым областям научных интересов» (Special Area for Scientific Study). Подобный статус позволяет защитить эти участки акватории от рыболовства и другой деятельности человека, не связанной с наукой.

В настоящее время А68 дрейфует на север, в море Уэделла, освободив участок воды, прежде недоступный солнечному свету. Ученые готовятся к изучению областей, веками находившихся в изоляции. Начать эту работу необходимо до того, как новые условия изменят состояние уникальных экосистем: Солнце довольно быстро запустит экологическую цепочку, состоящую из фитопланктора, зоопланктона и рыбы.

Уже в начале 2018 года к месту, где ранее располагался айсберг, направится команда Британской антарктической экспедиции (British Antarctic Survey). О желании исследовать эту область также заявили южнокорейские и немецкие полярники.

