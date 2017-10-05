Двух дельфинов пытались вывезти из Крыма в грузовике

Вывоз двух особо охраняемых краснокнижных черноморских афалин за пределы полуострова в кузове грузовика предотвратили в Крыму, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Грузовой автомобиль марки Iveco, в кузове которого без законных оснований перевозили дельфинов, был задержан в рыбном порту Керчи 3 октября.

"Установлено, что у водителя, гражданина Российской Федерации 1983 года рождения, отсутствовали паспорта на перевозимых двух особей черноморской афалины, а также разрешительные документы на их транспортировку", — сообщили в погрануправлении.

Мужчина, находившийся за рулем грузовика, сообщил, что перевозит млекопитающих из дельфинария города Саки в Анапу. В отношении водителя, виновного в нарушении установленных законом правил транспортировки млекопитающих, возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит крупный штраф, пишет РИА Новости

Дельфины были переданы в лечебно-диагностический центр Евпатории, специализирующийся на спасении и реабилитации китообразных, сообщили в пресс-службе. Выясняются обстоятельства правонарушения.



