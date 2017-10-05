Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок, застреливший 58 человек из номера в гостинице Mandalay Bay, при стрельбе попасть по резервуарам с авиационным топливом, сообщает газета Las Vegas Review-Journal со ссылкой на источники.
Два топливных резервуара расположены примерно в 350 метрах от того места, где проходил музыкальный фестиваль, пишет издание. Неподалеку от них находятся несколько авиационных ангаров, принадлежащих известным компаниям.
По словам источников, Пэддок выбил в своем гостиничном номере два окна — одно из выходило на место концерта, другое — на топливные резервуары. Две пули попали в цель, одна из них пробила бак, однако взрыва или пожара не последовало.
Пробоины в резервуарах уже заделали. Агенты ФБР изучили линию огня, сообщает РИА Новости
Как рассказал один из источников, авиационное топливо трудновоспламеняемо, а резервуары, подобные тем, в которые целился Пэддок, оснащены специальными механизмами по предотвращению воспламенения.
Крупнейшее в истории США массовое убийство с применением огнестрельного оружия произошло вечером 1 октября на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Пэддок открыл огонь из своего номера на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. Жертвами стрельбы стали 58 человек, более 500 получили ранения. Сам Пэддок покончил с собой. При обыске в его номере полиция нашла 23 ствола.
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авторы DW