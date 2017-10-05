Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью

Актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и хочет в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, рассказала РИА Новости представитель Литвиновой.

В четверг в СМИ появились слухи о свадьбе Литвиновой с певицей Земфирой, якобы состоявшейся в Швеции, пишет РИА Новости

"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала представитель Литвиновой.

Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись курсировали в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.

В России однополые браки запрещены в отличие от ряда западных стран.







