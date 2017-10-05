Житель Киева хранил в квартире арсенал оружия

Полиция Киева изъяла у местного жителя несколько карабинов и винтовок, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"На балконе квартиры 59-летнего мужчины полицейские обнаружили арсенал. Среди изъятого пять карабинов разных марок — два Mauser, два СКС и СВТ, две винтовки — Sauer и Mauser, четыре ствола с нарезами, семь стволов к гладкоствольному ружью и ствол со стальной коробкой, а также затвор к нарезному оружию", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, владелец квартиры пояснил полицейским, что все найденное оружие принадлежит ему, но разрешение он имел не на все образцы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, пишет РИА Новости

Назначена экспертиза изъятого оружия, на время следствия мужчину отпустили под личное обязательство, добавили в пресс-службе.





