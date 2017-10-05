Эксперт рассказал о перенаселенности тюрем в Европе

В тюрьмах стран-членов Евросоюза содержатся более 1,6 миллиона человек, сообщила в четверг специальная докладчица Европарламента (ЕП) по ситуации с содержанием заключенных Жоэль Бержерон.

"По данным Совета Европы, немногим более 1,6 миллиона человек содержатся в заключении в Европе. Это включает осужденных и лиц, которые временно заключены под стражу", — сказала Бержерон, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии, пишет РИА Новости

Докладчица отметила, что хотя уровень перенаселенности в тюрьмах ЕС сократился на 7% в период 2013-2014 годах, в среднем по сообществу он составляет 117%.

"Перенаселенность тюрем влечет за собой плачевные условия нахождения в них, что рассматривается как бесчеловечное в соответствии со статьей 3 европейской конвенции по правам человека", — сказала Бержерон.







