Школьник прыгнул под колеса автомобиля на Ботанике. ВИДЕО

Школьник прыгнул под колеса автомобиля в столичном секторе Ботаника. Инцидент произошел на улице Теилор, напротив здания Аппеляционной палаты. Случай зафиксировал видеорегистратор припаркованного неподалеку автомобиля.

На видео видно, как дети несколько раз перебегают дорогу в неположенном месте. Вскоре ребенок внезапно выбежал на проезжую часть перед двигавшимся с немалой скоростью автомобилем. В результате удара, школьника отбросило на припаркованные на обочине авто.

О состоянии ребенка и тяжести полученных травм не сообщается, пишет point.md