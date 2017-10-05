"Яндекс" нашел в России 29 километров улиц Сталина

Российский поисковик "Яндекс" обнаружил в России немало дорог и улиц, названных не только в честь Владимира Ленина, но и Иосифа Сталина, чья роль в истории до сих пор вызывает ожесточенные споры.

Подсчитать их число и приблизительный километраж позволяет исследование поисковика "Яндекс", посвященное российским дорожным топонимам.

Инструмент, разработанный компанией, позволяет пользователям узнать, насколько часто их адрес встречается среди 560 тысяч наименований улиц, проспектов, переулков и аллей в 43 тысячах населенных пунктах страны, сообщает ВВС.

Самой популярной личностью, чье имя по-прежнему носят почти шесть тысяч улиц по всей России, предсказуемо оказался Владимир Ленин.

Есть более 20 улиц Сталина, общая протяженность которых составляет более 29 километров.

Самым молодым политиком, в честь которого названы российские улицы, стал 41-летний Рамзан Кадыров - действующий глава Чечни.

Кроме того, десятки улиц в Чечне и за ее пределами связаны с именем его отца - бывшего президента республики Ахмата Кадырова. Он погиб после подрыва трибуны стадиона в Грозном в 2004 году.

Кадыров-младший - не единственный из ныне живущих политиков, именем которых названы улицы. Существует двухкилометровый проспект Владимира Путина в Грозном, а также небольшая улица Путина в одной из деревень Кировской области (последний топоним, впрочем, может быть посвящен герою Великой Отечественной войны Александру Путину).

Кроме того, в городе Магас (столице Ингушетии) можно обнаружить улицу действующего депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона.

Две улицы в стране носят имя первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, умершего более 10 лет назад.