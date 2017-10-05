Новые беспроводные наушники Google подсказывают дорогу, ищут нужную вам информацию в интернете и переводят иностранную речь в момент разговора. Русский язык, однако, это устройство пока не поддерживает.
На презентации Google, прошедшей 4 октября в Сан-Франциско, компания представила серию новых устройств. Среди них беспроводные наушники Pixel Buds, позволяющие переводить речь с иностранного языка в режиме реального времени.
Наушники подключены к смартфону Pixel с голосовым помощником Google Assistant. Помощник распознает иностранную речь и диктует перевод в наушники. Свою речь также можно перевести с помощью смартфона, надиктовав ему ответ.
В качестве демонстрации возможностей Pixel Buds сотрудники Google устроили диалог: один из них говорил по-английски, другой отвечал ему на шведском языке.
Пока устройство поддерживает 40 языков, русского в этом списке нет.
Беспроводные наушники позволяют управлять музыкой легким касанием руки: проигрывать и переключать треки, регулировать громкость.
Помощник Google Assistant может подсказывать дорогу, заниматься поиском в интернете и управлять звонками тоже без использования смартфона.
Как сообщает Google, в США наушники Pixel Buds поступят в продажу в ноябре. Их стартовая цена составит 159 долларов.
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авторы DW