Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны корреспондента программы "Центральное телевидение" телекомпании НТВ Вячеслава Немышева, который был задержан накануне в Киеве.
Как сказано в сообщении СБУ, журналиста выслали из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины.
Немышев "принудительно возвращен в РФ", это произошло на пограничном пункте Сеньковка в четыре утра, следует из заявления службы. Сотруднику НТВ, которого СБУ в своем пресс-релизе называет пропагандистом, запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года, сообщает ВВС.
Накануне стало известно, что корреспондента "Центрального телевидения" - субботнего информационного шоу на НТВ с ведущим Вадимом Такменевым - задержали в столице Украины. Он был доставлен в одно из отделений полиции, а позже передан сотрудникам СБУ.
Телекомпания сообщала, что Немышев "выполнял редакционное задание". "Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт", - сообщало НТВ.
Позже источник агентства Интерфакс-Украина сообщил, что Немышев якобы был задержан полицией за совершение уголовного правонарушения.
В СБУ подтверждали, что корреспондент НТВ доставлен к ним на допрос. При себе у него обнаружили аккредитацию для работы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для передачи задержанного из рук полиции в СБУ.
Комментарии
- В Чечне появится новый город
- Иран хочет арендовать землю в Украине
- Банк Англии будет выпускать деньги из полимеров
- Руководство Укрпочты в Одессе попалось на взятке в 9600 долларов
- СМИ рассказали подробности о стрелке в Лас-Вегасе
- Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро
- Эксперт рассказал о перенаселенности тюрем в Европе
- Стрелок из Лас-Вегаса целился в резервуары с авиатопливом
- Закон о Донбассе: главные положения
- Американские военные попали под обстрел в Нигере: погибли восемь солдат
- В немецком магазине нашли «Пельмени путинские»
- Доказан вред заменителей сахара
- В Чечне появится новый город
- Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннесса
- В Tinder стартовала кампания против мужчин-грубиянов
- Найдены новые доказательства космического происхождения жизни
- Детей в школе-интернате подвергали физическому насилию
- Невероятное облако-воронку засняли над Японией. ВИДЕО
- Молдаванку депортировали из Турции за занятие проституцией
- Законопроект об ограничении полномочий президента зарегистрирован в парламенте
- По всей стране этим утром ощутили минусовую температуру
- Двигатель аэробуса Air France развалился в воздухе
- В Китае произошло мощное землетрясение
- Глава пограничной полиции рассказал, из-за чего не пустили российскую журналистку Дарью Асламову
- Задержан предприниматель Андрей Гаргалык по подозрению в уклонении от уплаты налогов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Пришло время пожинать плоды.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Успешны знакомства и поездки.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW