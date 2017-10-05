В женский колледж в Кембридже будут принимать трансгендеров

Один из трех колледжей Кембриджского университета, куда до сих пор принимали исключительно женщин, начнет принимать заявки на поступление от абитуриентов-трансгендеров.

Кембриджский колледж Мюррей-Эдвардс с момента своего основания в 1954 году принимал только девушек. Среди его выпускниц - голливудская актриса Тильда Суинтон и корреспондент Би-би-си Мишал Хусейн.

Теперь получить высшее образование в колледже смогут не только родившиеся девочками, но и те, кто родился мальчиком, но идентифицирует себя как женщину, а также, как объявили в вузе, "принимает меры, чтобы жить как человек женского пола".

Заявки таких абитуриентов на обучение начнут принимать с 2018 года, сообщает ВВС.

Решение уже вызвало критику, в том числе и со стороны представителей феминистского движения.

Те же критерии будут применяться к студентам-трансгендерам, которые захотят перевестись в Мюррей-Эдвардс из других учебных заведений.

Совет колледжа уже одобрил изменения в политике приема студенток, объяснив их тем, что Мюррей-Эдвардс, по мнению совета, должен оставаться открытой средой.

"Многие здесь, в колледже, открыты идее небинарности гендера, нас заботит, что узкие рамки гендерной идентичности и связанные с ними стандарты наносят вред как личности, так и обществу в целом", - говорится в заявлении колледжа.

Мюррей-Эдвардс - один из трех женских колледжей Кембриджского университета. Остальные два - Ньюнхем и Люси Кэвендиш - пока не реформировали политику приема студенток.