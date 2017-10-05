СМИ рассказали подробности о стрелке в Лас-Вегасе

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок был частым гостем казино в гостинице Mandalay Bay и в благодарность за лояльность игровому заведению получил возможность бесплатно пожить в одном из элитных номеров, из окна которого он расстрелял посетителей музыкального фестиваля, пишет газета New York Times.

Пэддок проводил в игровых заведениях по несколько часов подряд. Предпочтение он отдавал игровым автоматам по игре в покер. Как пишет издание, его манеру игры можно описать как "решительную, расчетливую, тихую, малоподвижную". Хозяева заведений хорошо его знали. Он делал высокие ставки и за раз мог выиграть несколько десятков тысяч долларов.

Как сообщил Джон Уайнрик, администратор казино Atlantis Casino Resort Spa в городе Рино (штат Невада), где стрелок познакомился со своей спутницей, Пэддок был "не очень улыбчивым и дружелюбным", пишет РИА Новости

По словам человека, который проанализировал игорную историю стрелка, у Пэддока были открыты кредиты на шестизначные суммы, что позволяло ему хорошо зарабатывать. Также он был известен как человек, который всегда платил по счетам. Также он получал право на бесплатное проживание в гостиницах.

Как пишет издание, незадолго до стрельбы Пэддок дважды пожаловался на шум, который исходил от его соседей снизу. Как сообщил проживающий в этом номере Альберт Гарзон, в воскресенье ночью в дверь его номера постучались сотрудники охраны, которые попросили его сделать музыку потише. Он добавил, что в тот момент слушал песни в стиле кантри. Через некоторое время охрана вернулась с очередной жалобой соседа сверху, после чего Гарзону пришлось полностью выключить музыку.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.



Читайте также: Стрелок из Лас-Вегаса целился в резервуары с авиатопливом