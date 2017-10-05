ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

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