Руководство Укрпочты в Одессе попалось на взятке в 9600 долларов

На взятке в 9600 долларов попалось руководство дирекции Укрпочты в Одесской области. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Начальник дирекции совместно с подчиненным руководителем отдела требовали взятки от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы", - говорится в сообщении.

Чиновники оценили в 9,6 тыс. долларов ежемесячную аренду 3 объектов недвижимости общей площадью 1,5 тыс. и земельного участка размером 1,2 тыс. м2. Через год злоумышленники обещали бизнесменам за "отдельную плату" начать процедуру отчуждения в их пользу имущества Укрпочты, пишет korrespondent.net.

Силовики задержали руководителя отдела в кафе возле офиса Укрпочты при получении оплаты за первый месяц аренды. Начальника дирекции правоохранители задержали в служебном кабинете.

Возбуждено уголовное дело. Также началась проверка всех договоров аренды, заключенных за последнее время руководством одесской дирекции.

Напомним, Генпрокуратура передала в суд дело обвиняемого в мошенничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.