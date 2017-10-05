Банк Англии будет выпускать деньги из полимеров

Банк Англии для выпусков новых купюр номиналом в 20 фунтов будет использовать полимерный субстрат. Как говорится в сообщении центробанка, соответствующие договора были подписаны с компаниями CCL Secure Limited и De La Rue.

Предполагается, что новые банкноты войдут в оборот в 2020 году, при этом, согласно контактов, поставки полимеров начнутся уже в следующем году.

Ранее в этом году британский ЦБ принял окончательное решение не менять состав полимерного материала, из которого делаются банкноты нового образца.

Это вызвало некоторые волнения среди людей, в частности веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным банка, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

Единственной альтернативой животным жирам является переход на пальмовое масло. Однако такой шаг повлек бы за собой дополнительные расходы в размере порядка 16,5 млн фунтов ($21,4 млн) в течение десяти лет. Кроме того, производство пальмового масла наносит вред окружающей среде.