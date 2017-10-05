В Tinder стартовала кампания против мужчин-грубиянов

Популярный сервис знакомств Tinder начал кампанию под названием Menprovement, задача которой - подтолкнуть мужчин-мужланов вести себя лучше, New York Post. С этой целью в приложении появился эмодзи, при помощи которой девушка может объяснить своему собеседнику, что он ведет себя неподобающе.

Также был выпущен видеоролик, призывающий мужчин быть более приятными в общении. В нем приняли участие известные зарубежные комедийные актрисы.

Издание сообщает, что в приложениях знакомств девушки часто сталкиваются с непотребным поведением в свой адрес со стороны мужчин. А потому в Tinder появятся возможности указать таким собеседникам на ошибки в общении, пишет korrespondent.net.