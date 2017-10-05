В Чечне появится новый город

В Чечне может появится новый город. Он станет шестым по счету. Такой статус в скором времени может получить поселок Ойсхара, который расположен в 50 километрах от Грозного. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства республики.

«Хочу поделиться еще одним секретом. Мы одновременно решаем задачи создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. И не за горами время, когда Ойсхара получит статус города», — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В поселке прошла масштабная реконструкция. «Мы построили целый комплекс исключительно важных объектов», — сказал Кадыров и пояснил, что речь идет о больнице с поликлиникой, Доме культуры, спортивно-физкультурном комплексе с бассейном и футбольном стадине, пишет lenta.ru.

«Для любителей ручных игр создали теннисный корт, а также площадки для волейбола и баскетбола. Не оставили без внимания и велосипедистов. В центре посёлка проложили велодорожку длиной более двух километров», — добавил глава республики.