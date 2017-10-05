Китай становится лидером на рынке черной икры

Китай никогда не славился качеством своей еды, стоит вспомнить хотя бы ряд случаев, когда обнаруживалось вымоченное в отбеливателе мясо, яблочный сок с антифризом и не подходящие для употребления в пищу орехи, пишет Bloomberg.

По словам Шона Рейна из China Market Research Group, Китай давно зарекомендовал себя страной с "сомнительными испорченными продуктами из-за неоднократных скандалов, связанных с проведением контроля качества".



Однако вскоре репутацию китайских производителей может спасти компания Kaluga Queen, производящая черную икру, которую используют для приготовления блюд в лучших ресторанах мира, включая 21 из 26 парижских ресторанов, удостоенных трех звезд Мишлена.



Главным препятствием для Kaluga Queen, когда компания только запускала производство в 2006 году, стал именно низкий уровень доверия к безопасности китайских продуктов питания. Но со временем компании удалось изменить ситуацию.



Черная икра от Kaluga Queen в свое время даже вошла в меню президента США Барака Обамы в ходе саммита "большой двадцатки" в 2016 году. Однако компании до сих пор приходится скрывать страну происхождения производимой ею икры.



Как рассказал вице-президент Kaluga Queen Александр Петросян, в течение первых трех лет продавать икру производства КНР было очень трудно. По его словам, было сложно убедить людей в том, что это не дешевый китайский продукт.



Лидирующие позиции на рынке черной икры долгое время занимала Россия и Иран, но в результате чрезмерного вылова белуга, из которой и получают икру, оказалась в списке исчезающих видов. Тогда дефицит начали восполнять другие страны, включая Китай, Японию и Израиль.



Вместе с тем экспорт икры из КНР резко вырос из-за санкций в отношении Ирана и России, а многие рестораторы предпочитают китайскую икру из-за ее высокого качества, приемлемой цены и достаточного количества продукции.



Производство Kaluga Queen составляет около 60 тонн икры в год, что делает компанию крупнейшим производителем в мире, отметили в компании, пишет vesti.ru



